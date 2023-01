Condannati i due giovani che rapinarono un minorenne a Carpi

Nella tarda serata del 7 maggio scorso, un ragazzo minorenne residente a Correggio era stato vittima di una rapina a Carpi, in zona Piscine.

Due ragazzi si erano avvicinati a lui brandendo una bottiglia di vetro piena e minacciando di colpirlo con la stessa. Dopo averlo intimidito, gli avevano strappato la collana d'oro giallo che indossava, provocandogli lesioni al collo considerate guaribili in una settimana.

Chiamati dalla vittima, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi erano intervenuti immediatamente, e in poco tempo avevano individuato gli aggressori, traendoli in arresto per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, oltre alla collanina rubata, nel corso della perquisizione delle loro abitazioni erano stati trovati 36 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana.

Il processo a carico dei due ragazzi, identificati in un 21enne marocchino e un 22enne pakistano, si è concluso questa mattina. All'esito del giudizio abbreviato, i due sono stati condannati a tre anni e sei mesi di reclusione e 900 euro di multa per i reati di rapina e lesioni. Entrambi si trovano attualmente sottoposti a misure restrittive della libertà personale per altri reati: uno in carcere, e l'altro ai domiciliari.