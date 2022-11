Condannato a 11 anni di carcere per spaccio di droga

Nel pomeriggio del 2 novembre scorso, personale della Squadra Mobile di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 65 anni, dando esecuzione ad un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli.

L’uomo, residente a Modena, era stato arrestato nel maggio 2012 per spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, reato commesso sia sul territorio nazionale che all’estero ed in concorso con altre persone. La cattura era stata eseguita nell’ambito di una maxi-operazione che aveva portato all’arresto di 34 persone in varie parti d’Italia, a seguito delle indagini svolte dalle Squadre Mobili di Palermo, Napoli, Modena e Bergamo.

All’esito del procedimento penale, l’uomo è stato condannato a ben 11 anni di reclusione, pena divenuta definitiva in seguito al recente pronunciamento della Corte di Cassazione.

Al termine delle operazioni, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, ove sconterà la pena residua di 9 anni e 11 mesi, avendo già trascorso 1 anno e 25 giorni di custodia cautelare in carcere tra il 2012 ed il 2013.