Ruba un casco di banane e spintona i carabinieri, ora rischia l'espulsione

E' accaduto lo scorso aprile. Un ragazzo nigeriano di 29 anni, incensurato e regolare in Italia, si è reso protagonista di un'atipica rapina in un supermercato di Vignola.

Il 29enne si era recato al supermercato per acquistare un casco di banane ed una bottiglia d'acqua. Stava facendo acquisti senza mascherina, e per questo motivo era stato richiamato dal personale dell'esercizio commerciale. Ne è nato un acceso alterco, tale da indurre il personale a chiamare i Carabinieri.

A tale chiamata, l'uomo ha reagito tentando la fuga con il casco di banane sottobraccio. Per guadagnarsi l'uscita, avrebbe spinto i militari nel frattempo intervenuti, provocando lesioni ad uno di loro.

Una volta fermato, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il processo, condotto presso il Tribunale di Modena con rito abbreviato, si è concluso questa mattina con una condanna ad un anno e otto mesi, convertita in espulsione. E' possibile infatti, per il giudice penale, sostituire la pena detentiva (se inferiore a due anni) con l'espulsione della persona straniera. A fronte di tale sentenza, la difesa ha dichiarato che ricorrerà in Appello.