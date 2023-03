Assalto al portavalori in Autosole, condannati quattro rapinatori

Il 14 giugno 2021, poco dopo le ore 20, in Autostrada del Sole si è scatenato il caos. Al km 177, all'altezza di San Cesario sul Panaro, un commando di rapinatori ha tentato l'assalto di un furgone portavaori della ditta Battistolli, in viaggio in corsia sud. Un colpo studiato con estrema cura, che ha seminato il panico tra gli automobilisti, tra i quali miracolosamente non ci sono stati feriti.

La banda, che solo successivamente si sarebbe scoperto essere composta da uomini foggiani, ha utilizzato due tir per bloccare la circolazione in entrambi i sensi di marcia, per poi venire allo scoperto imbracciando kalashnikov e sparando colpi, nel caos generale acuito dall'incendio di quattro autovetture.

Poi il tentativo di rapina: i malviventi hanno tentato di forzare il furgone blindato, ma i due dipendenti della Battistolli a bordo del portavalori hanno resistito. Il tempo a disposizione dei malviventi si è esaurito, costringendoli alla fuga, anch'essa studiata nei minimi dettagli. Fuggiti a bordo di due automobili bianche, i rapinatori hanno lasciato dietro di sè una scia di chiodi a tre punte, rendendo vani i tentativi di inseguimento.

La latitanza di quattro dei malviventi è durata fino a dicembre, quando, dopo mesi di accurate indagini della Squadra Mobile, sono stati arrestati e assicurati alla giustizia. Il primo grado del processo che vedeva imputati i quattro uomini del commando, R.P, D.T. P. , B.S. e P. P. le loro iniziali, si è concluso oggi, presso un Tribunale di Modena completamente blindato. Le condanne sono esemplari: 11, 12, 14, e 18 anni di carcere sono le pene comminate per i reati di tentato omicidio, ricettazione, blocco stradale e rapina pluriaggravata.