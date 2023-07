Spaccio di droga nella bassa, condanne per oltre 38 anni e 100mila euro di multe

Si è concluso questa mattina, per molti degli imputati, il processo penale che vedeva alla sbarra 28 persone accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi rubate ed estorsione.

L'attività di indagine, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena, era iniziata nel 2019 con l'arresto di due persone, alle quali erano stati sequestrati 800 grammi di cocaina ed una pistola rubata. Di lì, un'intensa attività investigativa supportata da intercettazioni, ha permesso di tracciare oltre un migliaio di cessioni di sostanze stupefacenti, principalmente di cocaina, che hanno condotto nel dicembre 2022 all'applicazione di 14 misure cautelari. Di queste, undici erano misure di custodia cautelare in carcere, due di arresti domiciliari e una di obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per l'esecuzione delle misure cautelari, i militari dell'Arma di Modena sono stati coadiuvati da colleghi delle province di Reggio Emilia e Mantova, ed è stato utilizzato un elicottero del 13° Nucleo Carabinieri di Forlì.

Questa mattina è stata pronunciata sentenza dal Giudice per le Indagini Preliminari per gli imputati che avevano scelto il giudizio abbreviato, così come per i soggetti che hanno patteggiato la pena, mentre gli altri sono stati rinviati a giudizio. Nel complesso, le pene comminate superano i 38 anni di reclusione, e le multe i 100mila euro.