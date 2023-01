Gravi e stazionarie le due ragazze ricoverate dopo l'incidente in viale Monte Kosica

Sono stazionarie, seppur molto gravi, le condizioni delle due ragazze investite domenica sera mentre attraversavano viale Monte Kosica, dirette alla stazione di Modena. Le due amiche, residenti nel comprensorio ceramico, sono state portate in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara dopo essere state colpite da un'auto e da ormai 36 ore si trovano ricoverate in Terapia Intensiva, affidate agli specialisti del Trauma Team. I medici, almeno fino a questa mattina, non hanno ancora sciolto la prognosi.

Mentre il personale sanitario sta proferendo tutti gli sforzi possibili per salvare la vita delle due giovanissime, rispettivamente di 17 e 18 anni, la Procura ha aperto come d'abitudine un'inchiesta per lesioni stradali. Un atto dovuto che si avvarrà degli accertamenti eseguiti sul posto dagli agenti della Polizia Locale e che potrà contare anche sui filmati delle telecamere. La zona dell'incidente - l'incrocio tra viale Monte Kosica e via Galvani, è infatti presidiata da alcuni occhi elettronici che potranno chiarire l'esatta dinamica dello scontro.

Dirimente sarà il colore del semaforo. Il 32enne alla guida del suv ha infatti dichiarato che le due ragazze stava attraversando con il semaforo rosso e che le ha viste sbucare all'improvviso, con al visuale parzialmente coperta anche da un'altra auto che si trovava nella corsia più a destra. Anche il conducente di questo veicolo avrebbe confermato la versione, ma le immagini videoregistrate potrebbero dare il giudizio definitivo.

Quello che è certo è che l'investimento è stato molto violento. L'auto si è fermata una quindicina di metri dopo le strisce pedonali sulle quali sarebbe avvenuto l'impatto, dove una delle due amiche in particolare è stata sbalzata a terra riportando le conseguenze peggiori.