Auto segnalata dai varchi elettronici, veicolo confiscato a Maranello

Operazione congiunta della Polizia Locale e dei Carabinieri di Maranello nella giornata di venerdì 11 settembre. In via Dino Ferrari gli agenti della municipale, grazie alla segnalazione ricevuta dai varchi di sorveglianza elettronici, hanno fermato un’auto la cui targa era inserita in una blacklist di veicoli sospetti.

A bordo tre persone di nazionalità rumena, un uomo di 22 anni e due donne, rispettivamente di 36 e 19 anni. Dalle verifiche effettuate, in collaborazione con i militari dell’Arma della Stazione di Maranello, i tre sono risultati tutti con precedenti di polizia.

Da ulteriori accertamenti il veicolo su cui viaggiavano è risultato avere una intestazione fittizia: è scattata la confisca e una contravvenzione di 500 euro. Il proseguimento delle indagini ed eventuali provvedimenti sono a cura dei Carabinieri di Maranello.