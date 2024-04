Controlli dei Carabinieri, scoperto al volante (per la seconda volta) senza patente

Ieri i Carabinieri sono stati impegnati in tutto il territorio provinciale per il contrasto allo spaccio di strada di sostanze stupefacenti, attraverso controlli stradali lungo le arterie principali e secondarie. Nell’ambito di tale attività, i militari della Tenenza di Vignola hanno sequestrato circa 4 grammi di hashish ad un 29enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, sottoposto a controllo mentre si aggirava per strada in serata.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I Carabinieri di Sassuolo sono intervenuti in via Vignolese, all’interno di un appartamento dove era stata segnalata un’accesa lite tra residenti. Nella circostanza uno dei contendenti è stato trovato in possesso di una quantità di marijuana pari a grammi 12 circa, detenuta per uso personale. La droga è stata sequestrata e l'interessato è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Modena.

A Maranello militari dell’Arma locale fanno controllato un 24enne che, alla guida di un veicolo, è risultato sprovvisto di patente poiché mai conseguita. Dal momento che non era la prima volta che il giovane veniva sorpreso alla guida, il veicolo è stato sequestrato per la confisca.