Alcol al volante, due patenti ritirate a Nonantola e Vignola

Nel corso dei controlli delle ultime ore effettuati in tutto il territorio provinciale da parte dei Carabinieri, un 36enne in transito nel comune di Vignola è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool, con immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Peggio è successo a Nonantola, la scorsa notte, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti sul luogo di un incidente stradale, riscontrando che il conducente 49enne di una vettura aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito. Anche in questo caso il conducente è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena e la patente di guida ritirata.

I controlli dell'Arma per garantire la sicurezza degli utenti della strada, predisposti dal Comando Provinciale di Modena, proseguiranno anche nei giorni a venire.