Formigine, controllo antidroga dei parchi con l’agente "a quattro zampe” Fait

Un servizio di controllo congiunto nei parchi di Formigine e delle frazioni che ha visto coinvolti i corpi di Polizia Locale di Formigine e dell’Unione Terre di Castelli.

Nello specifico, la collaborazione è stata incentrata sui controlli nelle aree verdi del nostro comune per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti grazie alla presenza di Fait, il cane antidroga in forza alla Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. L’agente a quattro zampe è un pastore tedesco di 4 anni. In servizio già da 3 anni dopo l’addestramento specifico per la ricerca di sostanze stupefacenti, attualmente si sta addestrando anche per la ricerca di persone scomparse. Il tutto sempre insieme al suo conduttore, l’operatore di Polizia Locale Luca Giusti che con lui divide la vita, tra casa e lavoro.

I parchi su cui si sono incentrati i controlli sono stati il parco della Resistenza a Formigine, il parco di via Erri Billò a Casinalbo e il parco Bambini di Chernobyl a Corlo. La decisione di concentrare il servizio in queste aree verdi è il frutto di segnalazioni dei cittadini, che hanno portato la Comandante della Polizia Locale Susanna Beltrami a contattare l’Unione Terre di Castelli per avere a disposizione la loro Unità Cinofila.

In seguito alle verifiche, che verranno ripetute anche in futuro, non sono state riscontrate irregolarità.