Polizia e unità cinofila in azione, niente tracce di droga in due scuole di Sassuolo

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata odierna, la Polizia di Stato unitamente alla Polizia Locale con unità cinofila antidroga al seguito, ha effettuato controlli presso alcuni istituti scolastici di Sassuolo.

Le verifiche hanno interessato gli istituti tecnici Alessandro Volta e Don Magnani, situati presso il Polo scolastico di via Ippolito Nievo: i controlli sono stati eseguiti sia nell’area cortiliva sia nei locali comuni degli istituti scolastici. Il cane antidroga non ha fiutato stupefacente in nessuno dei locali controllati.

I servizi di prevenzione proseguiranno nelle prossime settimane estesi ad altri istituti scolastici e aree di aggregazione giovanili cittadine.