Cerca di vendere droga ai ragazzi in autostazione, clandestino arrestato

Due gli arresti della Squadra Volante nella giornata di ieri, uno al parco XXII Aprile, l’altro presso la Stazione Autocorriere, zone oggetto di costante monitoraggio da parte delle forze dell'ordine. Il primo riguarda un cittadino straniero di 24 anni, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere. Il secondo coinvolge invece un 23enne, anch’egli di nazionalità straniera, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, il 24enne è stato fermato all’interno del parco XXII Aprile, intorno alle ore 15.00, dalla Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona Gramsci. Accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, è stato portato presso il carcere, dve sarebbe dovuto già essere per ordine del giudice.

Il pusher 23enne, invece, è stato notato a distanza e successivamente fermato dagli agenti mentre nel primo pomeriggio si aggirava con fare sospetto tra le pensiline della Stazione Autocorriere, tentando di avvicinare alcuni ragazzini in attesa dell’arrivo dell’autobus. Il giovane nascondeva negli slip 41,40 grammi di hashish, suddivisi in tre piccole stecche, insieme ad un bilancino di precisione. In un pacchetto di sigarette aveva anche 6,58 grammi di marjuana. Irregolare in Italia, è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.

In serata e fino a tarda notte, la Squadra Volante, coordinata dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata poi impegnata, insieme al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, in un servizio straordinario anticrimine, che ha interessato varie zone della città: dal centro storico ai parchi cittadini, dalla Stazione ferroviaria alla zona Tempio fino a via Gramsci e alle aree limitrofe.

Il dispositivo ha identificato complessivamente 57 persone e sottoposto a verifiche 26 automezzi attraverso la predisposizione di 3 posti di controllo lungo viale Emilia Ovest e via Montecuccoli, per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dal centro cittadino. Attivato l’Ufficio Immigrazione per analizzare i casi di alcuni stranieri irregolari rintracciati nel corso del servizio.