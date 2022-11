Controlli nei cantieri: sanzioni per oltre 12mila euro e sospesa l’attività di un’impresa

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno effettuato una verifica presso un cantiere edile, attivo nel centro abitato di Sassuolo (MO), rilevando gravi irregolarità in materia di sicurezza.

Nel dettaglio due operai sono stati sorpresi mentre stavano lavorando in quota, senza adottare alcun tipo di protezione per le cadute dal vuoto. Nel medesimo contesto sono state rilevate altre violazioni per omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale di tutte le ditte appaltatrici. Per le varie irregolarità riscontrate, l’attività dell’impresa operante in cantiere è stata sospesa e tre persone, tra le quali l’amministratore unico dell’impresa, un artigiano e il proprietario dell’immobile, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena.

L’attività ispettiva condotta in altro cantiere per lavori di ristrutturazione attivo presso un condominio nel Comune di Fiorano Modenese (MO), ha fatto rilevare irregolarità per l’utilizzo di attrezzature da lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e per omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle ditte impiegate nei lavori. Tre persone sono state denunciate, tra le quali i due titolari delle ditte individuali oltre all’amministratore di condominio, in qualità di committente.

Le sanzioni complessivamente accertate nel corso dei due controlli ammontano a oltre 12 mila Euro.