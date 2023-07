Spaccio e resistenza, due arresti da parte dei Carabinieri in città

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno eseguito controlli specifici nelle aree cittadine maggiormente esposte al rischio di diffusione delle sostanze stupefacenti. Nell’ambito di tali attività, nel tardo pomeriggio di ieri, un equipaggio ha proceduto al controllo di un giovane 33enne notato nei pressi del parco XXII Aprile, che alla vista dei militari si è dato ad una precipitosa fuga. I

militari lo hanno inseguito e raggiunto, ma l’uomo tentando in ogni modo di non farsi controllare, ha spintonato uno dei Carabinieri intervenuti, che è rimasto illeso. Il giovane, adeguatamente contenuto, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, eroina e crack, oltre a due telefoni cellulari e 170 euro in contanti. Le sostanze e i telefoni cellulari sono stati sequestrati ed il giovane è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la notte, un'altra pattuglia dell'Arma ha individuato, nei pressi dei Giardini Ducali, un 24enne che a bordo di una bicicletta a cercato di fuggire al controllo. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno raggiunto il giovane, il quale si è scagliato contro di loro con spinte e calci, cagionando lievi lesioni ad entrambi i Carabinieri intervenuti. I due militari si sono visti costretti ad utilizzare lo spray in dotazione. Il giovane è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti, nella mattinata odierna, davanti al Giudice del Tribunale di Modena, per l’udienza con rito direttissimo.