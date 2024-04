Ispezionati quasi cento locali nel territorio carpigiano, identificate 470 persone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Settimana di lavoro intenso per i Carabinieri della Compagnia di Carpi, che nei giorni scorsi hanno proceduto a controlli mirati di persone e mezzi in transito nelle principali arterie stradali, di esercizi pubblici e di circoli privati, nell’ottica della prevenzione dei reati e per garantire ai cittadini la costante e rassicurante presenza dell’Arma nel territorio, soprattutto negli orari serali.

Il massiccio dispiegamento di forze e mezzi ha consentito il controllo ed ispezione di 90 esercizi pubblici e di 18 circoli privati, con identificazione di 470 persone delle quali 120 di provenienza extracomunitaria. Dei controllati, più di 100 risultavano con precedenti penali a carico o pregiudicati.

Tra gli stranieri controllati, un 40enne di origini ghanesi, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena poiché privo di documenti di identità e risultato irregolare in relazione alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.