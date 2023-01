Carpi, servizio straordinario dei Carabinieri nelle aree più soggette a furti

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto dei furti in abitazione, che purtroppo hanno martoriato Carpi negli ultimi mesi. Dalle ore 17, più pattuglie delle Stazioni del comprensorio delle terre d’argine e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, hanno vigilato nelle zione più esposte a reati predatori

Sono state controllate 56 persone e 27 veicoli. Nel corso del servizio, una persona è stata tratta in arresto per aggravamento di una misura cautelare già applicata per reati connessi con gli stupefacenti.

Nel corso del servizio non sono state rilevate criticità.

I controlli straordinari dei Carabinieri verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.