Controlli straordinari dei Carabinieri nel territorio di Castelnuovo Rangone

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito una serie di controlli nel comune di Castelnuovo Rangone, finalizzati a prevenire e contrastare la commissione di reati predatori in danno di persone, abitazioni e attività economiche. Il servizio ha visto impegnate più pattuglie dei Comandi Arma, che hanno proceduto all’identificazione e controllo di oltre 40 persone e 16 veicoli.

L’attività rientra in una più ampia pianificazione dei servizi di controllo del territorio, predisposta dal Comando Provinciale di Modena nei 47 comuni della provincia, nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui molti appartamenti vengono lasciati dai rispettivi proprietari per le ferie estive.

A Soliera, invece, nel corso del servizio esterno i militari hanno fermato fermato e identificato un 36enne trovato in un parco pubblico in possesso di una bicicletta, risultata rubata il 9 luglio a una persona del luogo. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione.