I Carabinieri ispezionano 17 circoli privati, sanzioni per 7.000 euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno effettuato un servizio straordinario di controllo presso i circoli privati del territorio. Durante l'operazione sono stati controllati 17 circoli e identificate complessivamente 67 persone, di cui 9 con precedenti penali.

Nel corso delle verifiche, sono state elevate tre sanzioni amministrative per un totale di oltre 7.000 euro. In particolare, un circolo è stato sanzionato per la somministrazione di alimenti e bevande a non soci senza le necessarie autorizzazioni.

Tali controlli rientrano nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle irregolarità nei luoghi di aggregazione programmata dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, volta a garantire il rispetto delle normative vigenti per la sicurezza dei cittadini.