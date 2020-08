Controlli dell'Arma, sequestrate dosi di droga e un'auto. Denunciato un irregolare

Notte di controlli da parte dell'Arma dei Carabinieri nelle zone "calde" di Modena. Fra le varie attività svolte, i militari hanno controllato gli occupanti di una autovettura, notata più volte transitare nei pressi del complesso RNord: a bordo sono stati identificati due modenesi di 38 e 32 anni, risultati avere entrambi dei precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

I successivi accertamenti eseguiti sul veicolo consentivano di trovare due dosi di cocaina nascoste sotto i sedili e di appurare che l’auto viaggiava senza copertura assicurativa. Quindi sia l’auto che la droga sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e uno dei due occupanti è stato segnalato alla Prefettura locale per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

La mattina successiva ad essere sottoposto a controllo in viale Monte Kosica è stato un giovane 19enne tunisino, in Italia senza fissa dimora. I controlli eseguiti sul giovane hanno consentito di sequestrare di 5 grammi di hashish, già suddivisa in dosi. Per tal motivo anche lui è stato segnalato alla locale Prefettura, ma anche denunciato per le inosservanze alle normative sull’immigrazione.