Controlli in Appennino, sanzionato un barista senza Green pass

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena stanno continuando i controlli sul rispetto del possesso del Green pass. Nella giornata di ieri, in coordinamento con le altre forze di polizia e sotto l’egida della Prefettura, i militari hanno proseguito nelle attività di vigilanza tutti i luoghi ove vige l’obbligo di certificazione verde, bar, ristoranti, esercizi pubblici, mezzi di trasporto e luoghi di aggregazione, concentrandosi sulle montagne modenesi, dove una persona è stata controllata dai Carabinieri di Sestola in transito a Montecreto, lungo la Strada Provinciale 324 nel comune di Montecreto e sanzionata per la violazione dell’isolamento fiduciario.

Sempre nell’alto modenese, i controlli si sono svolti, oltre che sulle piste da sci, anche presso attività commerciali ed esercizi pubblici, nell’ambito dei quali, nel pomeriggio, il titolare di un bar è stato sanzionato in quanto sorpreso a servire i clienti privo della certificazione verde perché scaduta.

Nella sola giornata di ieri, in tutta la provincia di Modena, i Carabinieri hanno controllato 212 persone e 25 tra esercizi pubblici e attività commerciali.