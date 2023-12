Controlli mirati dell'Arma a Mirandola, identificate 92 persone

Da ieri un’altra serie di controlli dei Carabinieri è in corso nella provincia di Modena per prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, i furti e gli altri reati contro il patrimonio, sia nel capoluogo che e negli altri comuni del territorio provinciale.

Per tutto l’arco serale e notturno i Carabinieri della Compagnia di Carpi, con il supporto di equipaggi fatti confluire dal Comando Provinciale CC di Modena, hanno eseguito dei controlli straordinari nelle zone pubbliche e nelle aree artigianali del comune di Mirandola. Durante questa attività, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di 92 persone, al controllo di 63 veicoli, nonché sono stati effettuati anche alcuni controlli alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari, senza rilevare violazioni.

Durante uno di tali servizi, i militari della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, hanno fermato un’autovettura alla cui guida vi era un 48enne, il quale sottoposto ad alcoltest è risultato positivo, con un tasso oltre il limite consentito. Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.