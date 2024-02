Servizio straordinario dei Carabinieri a Mirandola, 70 persone e 24 mezzi controllati

Mirandola (MO).



Proseguono i servizi coordinati, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena in tutto il territorio, nei quali sono stati attuati dispositivi di controllo finalizzati a prevenire e contrastare episodi di criminalità, legati per lo più allo spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Nell’ambito di tale attività, i Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno eseguito una serie di servizi straordinari nel centro urbano della cittadina della bassa modenese, a seguito di alcuni eventi registrati nel territorio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

I militari, con il supporto di equipaggi messi a disposizione dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, hanno effettuato, in aggiunta ai normali servizi di controllo del territorio, ulteriori attività preventive distribuite nell’arco orario notturno, nelle zone maggiormente a rischio.

Durante questa attività, i Carabinieri, hanno proceduto all’identificazione di 70 persone e al controllo di 24 mezzi, sottoponendo i relativi conducenti ad accertamenti con etilometro e ispezionando 6 esercizi pubblici, senza rilevare violazioni.

Nel corso delle attività sono estati effettuati anche alcuni controlli alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari, senza accertare violazioni.