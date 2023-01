Controlli antidroga in diverse aree della città, riconosciuto e denunciato uno spacciatore

Dal primo pomeriggio di oggi i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno gestito una serie di controlli mirati, specialmente al contrasto dello spaccio di droga, in diverse aree della città. Come nei giorni scoris, i militari si sono concentrati sull'area del Parco Ducale, per poi eseguire verifiche anche nella ben nota area di viale Crispi e in zona Autostazione/ parco Novi Sad.

A conclusione del servizio coordinato di controllo, sulla base della pianificazione predisposta dal Comando Provinciale, sono state oltre 50 le persone controllate.

Quattro persone sono state accompagnate in Caserma per identificazione e conseguenti accertamenti sulla regolarità della loro presenza nel territorio dello Stato, per le eventuali successive procedure di espulsione.

Nel corso del servizio un giovane è stato riconosciuto dai militari quale autore di uno spaccio di eroina avvenuto ieri pomeriggio nei pressi della Stazione Piccola. Sarà quindi denunciato alla Procura della Repubblica per quel reato.