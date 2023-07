Tempio, Gramsci e centro storico: controlli mirati dell'Arma. Identificato un clandestino

Anche ieri sono stati svolti specifici servizi finalizzati a prevenire e contrastare episodi d’illegalità nelle aree più critiche della città. Il servizio rientra nella pianificazione delle attività di prevenzione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha predisposto, sia nel Capoluogo, sia negli altri centri urbani della provincia.

Le zone controllate ieri sono state quella del Tempio, di Viale Gramsci e e di Parco XXII Aprile, oltre alle più frequentate vie e piazze del centro storico (Parco Novi Sad, Piazza Matteotti e Via Taglio), dove nel recente passato sono stati registrati preoccupanti episodi di violenza.

Nell’ambito di tali attività, 44 persone sono state identificate e 19 veicoli controllati, impiegando cinque pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Modena e dei comuni limitrofi, oltreché del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia.

Nel corso del servizio, una persona 32enne controllata presso il parco Novi Sad, risultata irregolare in Italia, è stata denunciata per soggiorno illegale nel territorio dello Stato avviando le conseguenti procedure per l’emissione del provvedimento di espulsione.