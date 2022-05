Controlli dell'Arma nel fine settimana tra Modena e Sassuolo, due denunce

Durante lo scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno messo in atto un servizio coordinato di controllo nel capoluogo e nei comuni limitrofi, che ha visto impegnate più pattuglie delle Stazioni di Modena e della Tenenza di Castelfranco Emilia. Il servizio è stato finalizzato al controllo degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile, per prevenire e contrastare la diffusione degli stupefacenti, l’abuso di alcool e le condotte di guida pericolose per gli utenti della strada.

Le attività di servizio, protrattesi per tutta la serata, hanno consentito di controllare due esercizi pubblici: una discoteca di Modena e un bar nel comune di Castelfranco Emilia. Oltre trenta le persone controllate, una delle quali è stata sanzionata per essere stata sorpresa alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcool.

Una attività analoga è stata realizzata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Sassuolo nell’ambito del territorio comunale sassolese, con le pattuglie impegnate in più posti di controllo alla circolazione, eseguiti nell’arco della notata, durante i quali sono stati identificati numerosi conducenti di veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria principale e secondaria del comprensorio ceramico. Nel corso delle attività, quattro conducenti sono stati sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Di questi, un 41enne e un 35enne, il cui tasso accertato con etilometro è risultato di poco oltre la soglia consentita, sono stati sanzionati amministrativamente, mentre un 47enne e una 37enne, i cui tassi alcolici sono risultati superiori alla soglia della responsabilità penale, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza. Per tutti i conducenti è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.