Controlli dei Carabinieri tra montagna, bassa e luoghi di aggregazione giovanile

Nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale, finalizzati a prevenire e sanzionare le condotte di guida che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada. Nel corso dell’attività, il conducente di un’autovettura in transito sulla strada con andamento incerto, è stato controllato e risultato positivo al test effettuato con etilometro, che ha consentito di rilevare un tasso alcolico altissimo, quasi il triplo rispetto al limite di legge. Il 30 enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza e la patente di guida è stata ritirata per la sospensione.

Carpi controlli nella bassa modenese

Negli ultimi giorni della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, hanno predisposto ed attuato una serie di controlli che hanno visto impegnate, in orari diversi della giornata e nel corso della notte, più pattuglie nel Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. Nel corso delle attività, finalizzate alla prevenzione e contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltreché connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, sono state identificate oltre 60 persone e controllati 28 veicoli in circolazione sulle strade. Nel corso delle attività di servizio, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool; una delle due è stata segnalata amministrativamente per detenzione per uso personale di marijuana, mentre il passeggero del veicolo, trovato in possesso di un grosso cutter, è stato denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere. A Finale Emilia, un 32enne straniero è stato denunciato per violazione delle norme sulla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.

Nei luoghi di aggregazione giovanile

I Carabinieri della Stazione di Formigine, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto della diffusione delle droghe tra i giovani, hanno effettuato alcuni controlli nei luoghi di aggregazione. Nel corso del servizio, alcuni ragazzi sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Modena poiché trovati in possesso di alcuni spinelli contenenti marijuana.