Controlli straordinari dei Carabinieri, saltano due patenti a pasquetta

I Carabinieri delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Sassuolo hanno svolto, durante l’intera giornata del 1° aprile, una serie di controlli finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali ed al contrasto delle condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.

Nel corso dei servizi preventivi, eseguiti a Sassuolo, Fiorano Modenese e Maranello e che hanno visto la partecipazione di rinforzi inviati dal Comando Provinciale di Modena, sono state complessivamente identificate 92 persone e controllati 52 veicoli.

Durante le ore serali sono stati istituti dei posti di controlli con l’impiego dell’etilometro. Sono stati identificati, tra i vari conducenti sottoposti al test, una 69enne e un 40enne, entrambi del luogo. I due, sottoposti agli accertamenti con l’etilometro, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Sono stati entrambi segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica.