Stretta sulla sicurezza in viale Crispi, un'altra serata di controlli

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito un altro servizio di controllo straordinario in Viale Crispi e nella zona della Stazione Ferroviaria, Il servizio rientra nelle attività di controllo predisposte in coordinamento con la Prefettura di Modena, in piena attuazione del Patto Modena Sicura, per il quale il Comando Provinciale di Modena, da tempo, ha pianificato con cadenza regolare l’impiego di Carabinieri delle Stazioni urbane e della Compagnia. L'obiettivo palese è quello di tenere alta l'attenzione su quella specifica zona della città.

Il servizio di ieri, cui hanno preso parte anche pattuglie in borghese, ha consentito di vigilare accuratamente la zona dei portici di Viale Crispi, Via dell’Abate e il cavalcavia Mazzoni, procededo al controllo delle persone sospette e dei luoghi pubblici meno illuminati e non vigilati da telecamere di sicurezza, più esposti a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati di strada.

Particolare vigilanza è stata effettuata anche nella zona di Viale Crispi, ove alcuni ponteggi di un cantiere edile, ostacolando la visuale dell’area, possano diventare all’occorrenza rifugio di persone ricercate o nascondiglio per le sostanze stupefacenti.

Sono poi stati effettuati controlli dei veicoli in transito nelle strade prossime alla Stazione Ferroviaria e nella zona della rotonda di Piazzale Bruni.

Nella prima serata, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato e controllato una persona sospetta. Il 37enne, regolare in Italia, è stato trovato in possesso di un una dose di marijuana e per questo segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

Durante le attività sono state controllate complessivamente oltre 30 persone e 15 veicoli.