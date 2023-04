Controlli in un casolare abbandonato. Recuperato uno scooter rubato

Uno scooter rubato qualche giorno prima è stato recuperato nel tardo pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito un controllo all’interno di un edificio abbandonato ed abusivamente occupato.

L’edificio si trova in zona nord della città, all’interno del quale erano in quel momento presenti 5 persone, la cui posizione è in fase di definizione da parte delle pattuglie intervenute.

Al momento del controllo inoltre è stato rinvenuto uno scooter, provento di furto commesso in Modena qualche giorno fa e che nella circostanza è stato restituito al legittimo proprietario.