Controlli a tappeto fra il Novi Sad e il centro storico, fermati otto irregolari

Proseguono i controlli interforze nelle aree critiche della città. Ieri sera è toccato al parco Novi Sad, al Parco Ducale e più in generale al centro storico di Modena, dove sono stati schierati circa una ventina di agenti. Hanno partecipato all'operazione la Polizia di Stato, la Municipale e la Guardia di Finanza.

L'arrivo degli agenti al parco Novi Sad ha creato scompiglio: i gruppetti di cittadini stranieri che abitualmente si ritrovano nell'area verde e nelle zone limitrofe si sono dispersi con un fuggi fuggi generale. Alcuni di loro sono stati però fermati per essere identificati e perquisiti. Ciò ha permesso di individuare fra i presenti 8 persone non in regola con le norme di soggiorno, che sono stati portati in questura per la burocrazia di rito prima di essere rilasciati. Tra di loro uno è anche stato segnalato per possesso di hashish ad uso personale.

Nel centro storico sono state controllate sei persone, fra cui alcuni pregiudicati, ma non sono state riscontrate irregolarità, nè situazioni critiche per la sicurezza.

In campo è scesa anche la divisione Amministrativa della Questura, che ha effettuato verifiche nei locali pubblici aperti fino a tarda serata, per vigilare sul rispetto delle norme anticontagio. Un bar situato in periferia è stato multato, dal momento che i personale era privo di mascherina e non era presente neppure la cartellonisitca per indicare le regole anti-Covid.