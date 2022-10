Consumo di cocaina sul tavolino del bar, scattano i controlli e le sanzioni

Anche la Polizia di Stato sta indagando sul video le cui immagini sono state pubblicate ieri su La Gazzetta di Modena, un video che riprende un consumo di cocaina su un tavolino del dehor del bar Penna d'Oca, all'angolo tra viale Verdi e via Bellini. La squadra Mobile fa sapere che le immagini si riferiscono alla scorsa estate e che sono in corso le attività volte alle identificazioni del caso e all’attribuzione delle singole responsabilità.

Intanto ieri gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nella zona, procedendo al controllo di alcuni locali e degli avventori presenti. Le pattuglie della Squadra Amministrativa della Questura e della Polizia Locale, dirette dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, hanno effettuato diverse verifiche ed elevato sanzioni.

Sono infatti state contestate violazioni amministrative. In un caso una multa pari a 1.032 euro, in quanto all’atto del controllo di Polizia non era presente all’interno dell’esercizio la persona preposta alla somministrazione degli alimenti, in un altro caso la mancata esposizione degli orari di esercizio dell’attività è costata 308 euro di multa. Per il resto, invece, non sono state riscontrare irregolarità.

Ricordiamo che il bar Penna d'Oca - da anni gestito da cittadini cinesi come molti altri della zona e della città - era già stato sanzionato in passato. Nel 2017, in particolare, la Questura aveva imposto una sospensione della licenza e una conseguente chiusura del locale per 15 giorni. Una scelta del Questore dovuta al fatto che il bar era diventato un luogo di ritrovo stabile per pregiudicati e persone con precedenti di polizia.