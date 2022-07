Controlli serali, scatta il Daspo urbano per due prostitute

Anche ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Modena e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato insieme una serie di controlli nella zona del Tempio, Viale Gramsci, Via Finzi, via Emilia Ovest e presso aree pubbliche e parchi della zona nord della città, L'obiettivo è sempre quello di prevenire e contrastare e la diffusione delle sostanze stupefacenti, la prostituzione e i reati di strada in generale.

Il servizio si è protratto anche nelle ore notturne, nel corso del quale agenti e militari hanno controllato oltre trenta persone e dodici veicoli.

Nel corso dei controlli, verso le ore 23, sono state elevate sanzioni amministrative con relativi ordini di allontanamento ai sensi delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza delle città e del decoro - il cosiddetto Daspo urbano - nei confronti di due persone dedite alla prostituzione.