Controlli dei Carabinieri, arrestati due ricercati a Castelfranco e Sassuolo

Da ieri, un’altra serie di controlli coordinati è in corso nella provincia di Modena, ad opera dei Carabinieri. Già diversi risultati sono emersi nelle scorse ore.

I Carabinieri di Castelfranco Emilia, nel corso del servizio hanno tratto in arresto un 46enne che doveva scontare una condanna di due anni e otto mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nel 2019.

Analogamente, nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo hanno rintracciato e tratto in arresto un 31enne, il quale doveva scontare otto mesi di reclusione per reati connessi con le sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti, in due diversi momenti, prima in Piazza Mazzini e successivamente nei presso di un esercizio pubblico nella Via Salvo d’Acquisto, per segnalazioni di una in evidente stato di ebrezza alcolica che molestava ed aggrediva i presenti. L’uomo, che in entrambi i casi si è dileguato prima dell’arrivo della pattuglia, è in corso di identificazione.

A Vignola, la patuglia della locale Tenenza, vigilando nei parchi e nelle altre aree pubbliche del centro urbano, ha proceduto al controllo del conducente di un’autovettura, trovato in possesso di cocaina. L’uomo, 34enne, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena.

Anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno controllato un 29 e un 31enne, sorpresi con della marijuana, procedendo con la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura.

I controlli straordinari proseguiranno per tutto il fine settimana, anche attuando posti di controllo alla circolazione stradale sulla viabilità urbana ed extraurbana, al fine di prevenire e contrastare l’abuso nell’assunzione delle bevande alcoliche e le condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.