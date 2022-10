Controlli dei Carabinieri. Tre denunce per guida sotto l’influenza di alcool e una per droga

Nel fine settimana, i Carabinieri hanno proseguito nell’attività di controllo dei veicoli in circolazione sulle strade principali e secondarie del territorio, finalizzata alla prevenzione delle condotte di guida più pericolose per la sicurezza.

Durante i servizi, nei quali sono state impegnate 11 pattuglie in ambito provinciale, i Carabinieri di Vignola hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 33enne, sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’influenza dell’alcool, accertata mediante etilometro.

Anche a Maranello, i Carabinieri hanno denunciato un 36enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Per entrambi i conducenti è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Nella tarda serata di ieri, a Modena, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio nella Strada Morane di Modena, ha fermato il conducente di un’autovettura che stava marciando con andatura pericolosa, rilevando nel conducente 37enne un tasso alcolemico di ben 2 g/l. Anch’egli è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e la patente gli è stata immediatamente ritirata per la sospensione.

Proseguono anche i controlli antidroga nei luoghi di aggregazione, nei parchi e nelle piazze, con lo scopo di prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un controllo al Parco NOVISAD, hanno fermato e controllato due giovani con atteggiamento sospetto, un 22enne e un 24enne, che stazionavano su una panchina. Il primo è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e il secondo di 5 grammi della medesima sostanza. Lo stupefacente è stato sequestrato e i due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio.

A Maranello, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso del servizio, hanno identificato in paese un 24enne, trovato in possesso di una dose di hashish. La persona è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura.