Alita contro i carabinieri per evitare il controllo, denunciato un 48enne

Altre due denunce per guida in stato di ebbrezza e cinque segnalazioni per possesso di droga nell'ambito dei controlli notturni tra Sassuolo, Fiorano e Vignola

Brutto episodio nella notte, accaduto nellambito dei controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Sassuolo, che hanno visto impiegati i militari delle varie stazione nelle strade e nelle piazze. Un 48enne di Sassuolo, già noto alle forze dell'ordine è stato fermato mentre girava in auto: quando i carabinieri lo hanno avvicinato per un controllo, l'uomo - privo di mascherina - ha alitato verso di loro in segno di provocazione poi si è lasciato andare a frasi minacciose e li ha strattonati per non farsi fermare. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per guida in stato di ebrezza.

Sempre a Sassuolo, verso le ore 4 di mattina, è stata denunciata una 25enne straniera sorpresa con un tasso alcolemico di oltre 1 g/l.

Nell'ambito dei medesimi controlli esperiti in Vignola, un 40enne italiano è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di oltre 2,60 g/l; per lui oltre al ritiro della patente è scattato il sequestro del veicolo.

A Fiorano Modenese, tre persone tra i 20 e i 30anni sonos tate controllate e segnalate amministrativamente poichè trovati in possesso di modica quantità di hashish; nel corso del controllo, una delle tre è stata altresì denunciata per aver fornito ai Carabinieri false attestazioni sull'identità personale. Sempre a Fiorano, altre due persone controllate sono state trovate in possesso di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, quindi segnalate amministrativamente alla Prefettura.