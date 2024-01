Controlli antidroga dei Carabinieri, una denuncia e una patente ritirata

Dalle prime ore pomeridiane di ieri, i Carabinieri delle Compagnie distaccate del Comando Provinciale di Modena hanno effettuato alcuni servizi straordinari mirati a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, anche tra i più giovani. I controlli sono stati concentrati nelle zone pubbliche, nei pressi di istituti scolastici e nelle aree verdi.

Nel corso di tali servizi, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in zona Emilia Est, ha individuato e fermato un 25enne a piedi. Nel corso del controllo di polizia, l’interessato è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, cocaina, e 40 euro in contanti, che occultava nelle tasche. Le sostanze stupefacenti e la somma di denaro sono state sequestrate e il giovane denunciato alla Procura della Repubblica di Modena.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, invece, ha fermato un 32enne alla guida di un’utilitaria, il quale è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. L’uomo pertanto è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione. Verranno inoltre eseguiti accertamenti finalizzati ad accertare se lo stesso guidava sotto l’effetto della sostanza.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, infine, ha controllato un 28enne straniero nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane è risultato non in regola con le norme di permanenza sul territorio dello Stato. Per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti sono state attivate le procedure amministrative per l’espulsione.