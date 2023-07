Droga nascosta al parco Pertini, tre irregolari espulsi durante i controlli

Tra la serata e la notte di ieri si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore Burdese, mirato al centro cittadino del capoluogo. A Modena sono arrivati anche rinforzi da fuori provincia e regione per aumentare il numero di Poliziotti presenti contemporaneamente sul territorio. L’attività è stata svolta dalla Squadra Volante con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna”, l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia di Stato e il concorso di personale della Polizia Locale. Presente anche un operatore del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

I pattugliamenti appiedati hanno battuto, in maniera coordinata e contestuale, il centro storico e i parchi cittadini lungo i viali. In particolare, procedendo ad un controllo nell’area di parco Pertini (sul retro del teatro Storchi) sono stati controllati quattro cittadini stranieri privi di documenti di riconoscimento. Gli stessi sono stati condotti presso gli Uffici della Questura per accertamenti sulla loro identità. Sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, la loro posizione sul territorio nazionale è stata subito sottoposta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.

Due stranieri di 21 e 35 anni, sedicenti tunisini, in esecuzione di provvedimento di trattenimento firmato questa mattina dal Questore, sono stati accompagnati al CPR di Roma Ponte Galeria, da dove verranno definitivamente rimpatriati nei prossimi giorni. Un 31enne sedicente marocchino è stato munito di decreto di espulsione prefettizio e ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, mentre il quarto straniero è risultato regolare in quanto richiedente protezione internazionale.

A seguito di ispezione, nella zona di interesse l’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato ha rinvenuto in diversi punti sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione, il tutto sequestrato a carico di ignoti.

Nelle ricognizioni dell’area verde gli agenti hanno trovato anche un monopattino in stato di abbandono, che è stato recuperato e depositato presso l’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Modena, per il seguito di competenza.

Nel corso dell’operazione pattugliatati anche il Parco Novi Sad e l’autostazione, dove è stato rintracciato uno straniero 39enne che infastidiva coppie di giovani in transito. L’uomo, accompagnato in Questura per l’identificazione, è stato denunciato per non aver esibito, senza giustificato motivo, i documenti di identificazione e soggiorno e rilasciato.