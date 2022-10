Servizio antidroga, Carabinieri e agenti della Municipale al Parco Ducale

E’ in corso in queste ore del pomeriggio un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ed attuato con più pattuglie fatte convergere dalle Compagnie di Modena, Carpi e Sassuolo.

Le pattuglie si sono piazzate ai cancelli del parco per evitare fughe dell'ultimo minuto. Molte le persone controllate e alcuni stranieri sono stati accompagnati in caserma per identificazione. Il servizio, finalizzato alla prevenzione dei reati di strada e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, proseguirà nelle prossime ore.

Alle attività ha partecipato anche l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Modena.