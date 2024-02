Nuovo giro di controlli antidroga, unità cinofila nelle scuole di Carpi

Nella mattinata di sabato 17 febbraio scorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli antidroga in alcune scuole superiori di Carpi. Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di Carpi, insieme alla Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, con il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e l’ausilio di una unità cinofila della Polizia di Stato, ha effettuato un controllo presso gli istituti superiori di Carpi: Meucci, Vallauri, Da Vinci e Fanti, ubicati in Piazzale dello Sport e via Peruzzi.

Le verifiche hanno interessato l’area cortiliva e in un caso, su richiesta della dirigenza scolastica, in alcuni locali comuni della scuola. Le pattuglie impiegate hanno poi proseguito con i controlli su strada e presso il parco pubblico De Amicis.

Nel corso dell’attività sono state identificate 50 persone e controllati 34 veicoli, anche con la predisposizione di due posti di controllo lungo le principali arterie cittadine per il monitoraggio del flusso veicolare in entrata e in uscita della città.