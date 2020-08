Droga "fiutata" in stazione, denunciato un 21enne. Sequestrato un chilo e mezzo

Alla vigilia di Ferragosto la Guardia di Finanza di Modena ha svolto alcuni controlli con il supporto del cane antidroga “Thor”, già da diversi anni in servizio con le Fiamme Gialle. Le verifiche presso la stazione ferroviaria hanno permesso di individuare un givane in possesso di droga.

Il cane ha infatti fiutato lo zaino di un 21enne proveniente dalla provincia di Bergamo ed in attesa di un treno per Rimini lungo la banchina del binario 3. I Finanzieri hanno quindi chiesto al ragazzo di aprire lo zaino ed al suo interno hanno trovato tre pacchetti di cellophane contenenti complessivamente 89,14 grammi di marijuana.

I militari della Guardia di Finanza, in collaborazione con personale della Polizia Ferroviaria, hanno quindi accompagnato il giovane negli uffici di polizia presenti in stazione, per sottoporlo alla perquisizione personale che consentiva di rinvenire nel portafogli € 290, suddivisi in banconote da € 20 e € 50, considerati quali provento dell’attività illecita di spaccio. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero,

Le successive perquisizioni domiciliari effettuate nella provincia bergamasca dal Reparto del Corpo territorialmente competente, immediatamente attivato dalle Fiamme Gialle modenesi, hanno consentito di sottoporre a sequestro altri 294 grammi di marijuana, 456 grammi di hashish, 3 piante di cannabis e 22.450 euro a carico del soggetto denunciato alla sede di Modena. Altri 810 grammi di marijuana e 86 grammi di hashish sono stati sequestrati a carico di un secondo soggetto individuato a seguito degli ulteriori sviluppi

operativi.