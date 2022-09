Controlli dell'Arma nei luoghi d'aggregazione giovanile, due espulsioni

Non si fermano i controlli dei Carabinieri nei parchi e nelle piazze di Modena, con un occhio attento all'aggregazione giovanile che talvolta sfocia in situazioni di rischio. Negli ultimi giorni i servizi sono stati svolti, nelle ore pomeridiane e serali, in Piazza della Pomposa, Piazza Mazzini e al Parco Ducale, dove i militari hanno proceduto al controllo delle persone presenti.

Ai Giardini Pubblici, un 19enne che si è opposto alle operazioni di identificazione e controllo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, già destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, è stato accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Roma.

Nella nottata, altre due persone sono state accompagnate in caserma per identificazione. A conclusione degli accertamenti, a uno dei due, un 25enne irregolare, è stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Ieri sera a Campogalliano, invece, nel corso di uno dei controlli alle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale presso il domicilio, i militari della stazione del paese hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 62enne per il reato di evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non aveva rispettato il divieto di uscire dall’abitazione, allontanandosi per un po' di tempo per poi rientrare al domicilio.

I Carabinieri della Stazione di Maranello, infine, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale eseguito nella tarda serata di ieri, hanno controllato un’autovettura il cui conducente, un 54enne, è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. La persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.