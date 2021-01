Controlli anti-covid, sanzionati quattro bar e un supermercato

È proseguita anche durante le festività natalizie l’attività di tutti i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena finalizzata a far rispettare le disposizioni anti-coronavirus. Sono state 42 le pattuglie del Corpo impiegate, in concorso con le altre Forze di Polizia e le Polizie Locali, che hanno assicurato, sia nella città di Modena che in alcuni comuni della Provincia, i servizi di vigilanza previsti dalle Ordinanze del Questore, sulla base delle indicazioni fornite dal Prefetto.

L’attività delle Fiamme Gialle modenesi, finalizzata al rispetto delle norme volte a contenere l’emergenza epidemiologica, ha portato al controllo di 118 autoveicoli e 173 persone. In un caso i militari della Compagnia di Modena hanno sanzionato un cittadino modenese che, durante gli orari del coprifuoco, si aggirava senza motivo nel comune di Maranello. Sono state controllate anche 4 attività commerciali con la contestazione di violazioni amministrative in 3 occasioni.

L’ultimo giorno dell’anno - giorno nel quale erano applicate le norme per la cosiddetta “zona rossa” - i Baschi Verdi della Compagnia di Modena, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità “117”, si sono recati in un supermercato ubicato in uno dei centri commerciali del capoluogo accertando che erano accessibili i reparti in cui venivano venduti prodotti non considerati di “prima necessità”.

In due casi i Finanzieri della Tenenza di Vignola hanno accertato che due bar somministravano bevande ad alcuni clienti, a loro volta sanzionati, nonostante fosse permesso solo l’asporto o la consegna a domicilio.

Ieri anche i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno sanzionato due esercizi pubblici, uno di Carpi e l’altro di Novi di Modena, all’interno dei quali sono stati identificati alcuni avventori intenti a consumare cibi e bevande in violazione delle disposizioni. Oltre ad essere stati sanzionati, ai gestori è stata imposta la chiusura immediata dell’esercizio per cinque giorni.