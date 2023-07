Polizia e sicurezza del territorio, controlli mirati nelle frazioni di Mirandola

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha svolto controlli in città finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada. L’attività coordinata dal Funzionario addetto del Commissariato di Mirandola si è avvalsa di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della Volante e due pattuglie della Polizia Locale.

Il dispositivo ha controllato il centro città con particolare attenzione rivolta a viale Gramsci nonché le frazioni cittadine quali San Giacomo Roncole, Quarantoli, Tramuschio e Gavello. Sono stati tre i posti di controllo effettuati in via dei Fabbri, via delle Valli e via Gavello che hanno consentito la verifica di 93 veicoli e l’identificazione dei relativi occupanti.

Sono state 125 le persone identificate di cui 15 stranieri. Nel corso dell’attività non sono emerse criticità di rilievo.