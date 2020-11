Controlli in zona viale Gramsci, tre stranieri multati perchè senza mascherina

Dopo le ripetute segnalazioni dei residenti circa il mancato rispetto del coprifuoco e della presenza di spacciatori nelle ore notturne, ieri sera è stato svolto un servizio di controllo dell'area di viale Gramsci, esterso al condominio Rnord e al parco XXII Aprile. Vi hanno preso parte i Carabinieri della Compagnia di Modena e la Polizia Municipale, che ha anche schierato l'unità cinofila con il cane Pit.

E' stato nel parco, in tarda serata, che sono stati individuati tre stranieri che non indossavano la mascherina. I tre sono stati multati come previsto dalla normativa anti Covid.

Per uno di loro è anche scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti, in quanto è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

I servizi hanno visto impegnati quattro pattuglie di Arma e Municipale, che hanno battuto le zone del centro storico e della stazione ferroviaria, senza riscontrare particolari situazioni di illegalità.