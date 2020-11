Controlli straordinari in città, un arresto per spaccio e tre multe anti-covid

Nell’arco delle ultime 24 ore sono stati effettuati due servizi straordinari congiunti di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità nelle zone del Parco Novi Sad, Viale Gramsci, via Crispi, Stazione F.S., Parco XXII Aprile e parco Ducale che ha visto impegnati numerosi equipaggi della Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Sono stati messi in campo complessivamente 12 equipaggi del Reparto Prevenzione Crime di Reggio Emilia, 6 equipaggi della Questura di Modena appartenenti alla Squadra Volante, alla Squadra Mobile e alla Polizia Anticrimine, 2 equipaggi della Guardia di Finanza e 7 equipaggi della Polizia Locale.

Nel corso di tale operazione sono state identificate complessivamente 97 persone, di cui 51 stranieri e 35 con precedenti di Polizia. Sono stati effettuati 3 posti di controllo dislocati nei punti principali della città che hanno consentito il controllo di 32 veicoli

Un cittadino nigeriano controllato davanti al complesso RNord è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto era in possesso di 3,14 grammi di cocaina e 1,48 di crack. Anche nei pressi del parco Ferrari è stata trovata droga, per un totale di 26,5 grammi di hashish, che è stata sequestrata a carico di ignoti.

Tre cittadini nordafricani sono invece stati denunciati in stato di libertà in quanto irregolari sul territorio nazionale.

Sono stati controllate anche 14 persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sono stati sanzionate complessivamente tre persone inottemperanti al DPCM anticovid, due delle quali perché circolavano dopo le ore 22 senza giustificato motivo e una perché non indossava mascherina e si trovava fuori dal Comune di residenza.

Sono stati controllati 5 esercizi commerciali situati in zona centro, crocetta e madonnina dove in un Bar è stata rilevata la presenza di persone pregiudicate, comportamento che verrà successivamente sanzionato dalla Polizia Amministrava e Sociale.