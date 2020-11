Controlli congiunti delle forze dell'ordine, denunciato uno spacciatore. Nessuna multa

Nella giornata di ieri è stato effettuato congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale un servizio di controllo integrato del territorio che ha interessato le zone più a rischio del comune di Modena.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità, ha portato all’identificazione di 70 persone e al controllo di 30 autoveicoli.

Nel corso di verifiche nell’area del parco Novi Sad è stato identificato un cittadino tunisino di 24 anni, clandestino ed inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Lo straniero è stato trovato in possesso di 2,53 grammi di cocaina e 21,30 grammi di hashish, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà. Un altro cittadino tunisino di 35 anni è stato deferito all’Autorità giudiziaria perché inottemperante all’ordine del Questore di Modena di abbandonare il territorio italiano.