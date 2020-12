Controlli anticovid, altre 13 multe fra la collina e la Bassa

Ieri sera verso le ore 23 i carabinieri della stazione di Concordia sulla Secchia hanno proceduto al controllo di una Audi con a bordo due persone, una di nazionalità rumena ed un’italiana, provenienti dalla provincia di Brescia. I due sono stati sanzionati per violazioni alle disposizioni anticontagio. Oltre alle multe, per uno di loro è scatatta anche la denuncia penale, in quanto si era allontanano nonostante l'obbligo di dimora imposto dal Tribunale nel suo comune di residenza.

Sabato, invece, a Mirandola, i militari hanno controllato un’autovettura in transito con abbordo quattro persone di cittadinanza cinese. Tutti e quattro gli stranieri sono stati multati per essere in giro senza motivo.

Tra venerdì e sabato i controlli hanno interessato i comuni di Vignola, Fiorano, Castelnuovo Rangone e Formigine, nell'area di competenza della COmpagnia Carabinieri di Sassuolo. Qui sono state sette le sanzioni amministrative per violazioni dei Dpcm, cui si sono aggiunte le segnalazioni alla Prefettura per sei persone trovate in possesso di droga per uso personale.