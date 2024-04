Guida senza patente, porto d'armi e immigrazione irregolare: quattro denunce nel wekend

Weekend di controlli per i Carabinieri del Comando Provinciale, che hanno intensificato la presenza in strada. Grazie ai posti di controllo, le pattuglie hanno elevato diverse contravvenzioni, ma sono state accertate infrazioni anche di natura penale.

A Modena i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato a piede libero un cittadino di origini turche, 46enne, sorpreso alla guida di un veicolo senza alcun titolo abilitativo alla conduzione di automezzi. Lo straniero ha mostrato una patente a lui intestata ma che da verifiche specifiche è risultata contraffatta. Il documento è stato sequestrato, l’interessato indagato per “falsità materiale commessa da privato” e nel contempo segnalato per guida senza patente.

A Sassuolo i Carabinieri del locale Comando di Stazione hanno invece denunciato un marocchino 25enne che si è presentato nottetempo all’ospedalein palese stato di alterazione da abuso di alcolici e sprovvisto di documenti di identificazione. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno fatto emergere la sua presenza irregolare sul territorio italiano.

Sempre a Sassuolo è stato fermato per un controllo un pregiudicato italiano di 46 anni, trovato in possesso di un cacciavite e di due cutter con ben nove lame di ricambio. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

A Vignola un tunisino di 26 anni, sottoposto a controllo stradale e in sospetto stato di alterazione da alcolici, si è rifiutatodi sottoporsi all’esame dell’alcoltest, motivo per cui veniva denunciato in stato di libertà con conseguente ritiro dei documenti di guida e del sequestro del veicolo ai fini della confisca. Sempre a Vignola un uomo di origini marocchine anch’esso 26enne veniva trovato in possesso di modica quantità di hascisc e per questo segnalato al Prefetto di Modena per la prevista procedura di legge.