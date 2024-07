Controlli nei bar e per le strade: numerosi interventi e denunce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel corso della settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con un focus particolare sulla sicurezza stradale e la presenza di individui di interesse operativo presso gli esercizi pubblici. Le operazioni hanno portato a numerosi interventi e identificazioni di persone in vari contesti.

Ispezioni e controlli nei Locali Pubblici

L’Arma provinciale ha effettuato 55 ispezioni in bar ed esercizi pubblici, identificando circa 200 persone, di cui 34 con precedenti penali. Durante un’ispezione in un bar, è stata riscontrata la presenza di un pregiudicato noto per la sua pericolosità. A causa dei suoi trascorsi e del comportamento attuale, è stato proposto per l’applicazione della misura del divieto di accesso a locali ed esercizi pubblici.

Sicurezza Stradale

I posti di controllo sulle principali arterie della provincia hanno permesso l’identificazione di 60 utenti e 40 autoveicoli. Inoltre, sono stati eseguiti 30 controlli con l'etilometro, mirati a prevenire la guida in stato di ebbrezza.

Interventi Specifici

Pavullo nel Frignano: Due guidatori, tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dopo essere risultati positivi all’alcoltest. Entrambi hanno subito il ritiro immediato della patente di guida.

Lama Mocogno: Durante un controllo notturno, i Carabinieri hanno fermato un autocarro il cui conducente mostrava valori di alcolemia ben superiori alle soglie di legge. Anche in questo caso, il documento di guida è stato ritirato e il conducente segnalato alla Procura della Repubblica.

Maranello: Un altro conducente è stato fermato e risultato positivo all’alcoltest durante un posto di controllo. Nello stesso centro abitato, su segnalazione di alcuni cittadini, i militari hanno identificato un uomo che, alla guida della sua vettura, aveva abbattuto un segnale stradale. In stato evidente di alterazione da abuso di alcol, ha rifiutato il controllo con l’etilometro, venendo quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto dell’accertamento.

Le operazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale evidenziano l’importanza di un controllo costante e capillare del territorio per garantire la sicurezza pubblica. Le ispezioni nei locali e i controlli stradali hanno permesso di individuare e sanzionare comportamenti pericolosi, contribuendo a prevenire potenziali incidenti e a mantenere l’ordine pubblico. Le autorità continuano a sollecitare i cittadini a rispettare le norme di sicurezza e a segnalare eventuali comportamenti sospetti, contribuendo così a una comunità più sicura.