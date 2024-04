Controlli al Novi Sad: arrestato 33enne per spaccio di droga

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Verso la mezzanotte, gli agenti della Squadra Volante nell’ambito della attività di controllo presso il parco Novi Sad, hanno notato due persone che cercavano di nascondersi dietro a un muretto al fine di eludere un possibile controllo.

Gli agenti hanno così proceduto al controllo e uno di loro è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 3 grammi e 21 grammi di hashish.

All’esito dell’udienza per direttissima di questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato in divieto di dimora nel comune di Modena.